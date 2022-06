La casa perfetta? Basta saper progettare con stile!

Esistono molti modi per dar vita a un proprio stile personale, e nessuno di questi è valido. Se si dovesse condensare in un aforisma paradossale il tema dello stile forse potrebbe essere fatto in questo modo. Lo stile coniuga gusto personale, non riconducibile a schemi o normative con aderenza a determinati criteri estetici, trasmissibili e comunicabili.

La ricerca di un proprio stile passa per l'osservazione degli stili esistenti e allo stesso tempo per una presa di distanza da questi (che vanno assimilati ma poi “dimenticati”) allo scopo di non perdere in originalità appiattendosi su chemi esistenti. Nell'immagine: l'interno di un antico caseggiato rurale siciliano risalente alla fine dell’800, disegnato dall'architetto Viviana Pitrolo: i materiali utilizzati per le finiture interne rispettano lo stile tipico delle case rurali in cui le pavimentazioni erano realizzate con marmette in cemento in tonalità avorio, grigio cemento o grigio pece.