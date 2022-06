La Casa Moderna e Indipendente Che Tutti Vorrebbero

Dopo il soggiorno, troviamo la cucina con una gradevole zona pranzo dai connotati minimal. Come tutti sanno, il piano terra è una zona fondamentale per la vita familiare perché è uno di quei pochi ambienti dove tutti i componenti possono riunirsi per la cena, per la colazione, per il prima o il dopo il lavoro. Per questo motivo, in questa villa indipendente si è pensata un'area living grande e fluida, senza elementi d'arredo inutili.

La cucina moderna è rappresentata da questa penisola centrale dove troviamo il piano cottura e il piano di lavoro. Gli elettrodomestici, come di consueto, sono nella parete attrezzata lì vicino. Per i pavimenti è stato scelto un gres porcellanato raffinato ed elegante.