Tutto quello da sapere prima di costruire una casa prefabbricata!

Un'abitazione modulare è una casa a tutti gli effetti e in quanto tale è soggetta pressoché alla stessa serie di iter burocratici di un edificio classico.

Per ottenere l'autorizzazione a costruire la nostra casa prefabbricata è necessario richiedere un permesso di costruzione che sia correlato delle seguenti documentazioni: una relazione geologica sullo stato del terreno, le direttive sulle norme di sicurezza sui cantieri, l'ottenimento della concessione edilizia, l'individuazione delle figure responsabili del progetto, il documento di deposito del progetto al genio civile comunale e le comunicazioni di inizio e fine lavori.

In compenso gli alti standard di qualità, di dotazioni e sicurezza dei prefabbricati, li rende comunque meno soggetti alla morsa burocratica, tanto più quando questi hanno progetti eco-sostenibili come nel caso della Schoolmasters modular eco house costruita dalla Build Different. Questa villetta in stile moderno è stata concepita per essere all'avanguardia con i migliori standard ecologici e di sicurezza, favorendone la costruzione secondo i dettami vigenti dalle norme Europee.