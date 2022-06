Cabina Armadio Piccola: 6 Idee per Progettarla

Quando si progetta una cabina armadio bisogna fare i conti con numeri e misure per assicurarsi di sfruttare al meglio ogni singolo centimetro. Se non avete spazio per una stanza dedicata solo al guardaroba, potreste pensare di creare una nicchia in camera da letto dove strutturare la vostra cabina armadio. Non è necessario avere dei mobili appositi, basta un sistema come quello in foto. Per chiudere questo spazio sarà necessaria solo una tenda.