Una villa d'incanto a Panarea

Il progetto di oggi è esattamente in linea con la stagione corrente. Abbiamo infatti deciso di farvi sognare un po' portandovi nella splendida Panarea, isola facente parte dell'arcipelago delle Eolie, Sicilia. Nell'antica e suggestiva contrada Iditella, troviamo in un angolo tranquillo dove la sorprendente bellezza dello Stromboli, con i suoi zampilli di lava e la sua incessante attività, diventano spettacolo quotidiano, accompagnato dal blu del mare che circonda la zona. Proprio qui, sorge la casa, composta da due tipiche costruzioni bianche immerse nel verde, protagonista del Libro delle Idee di oggi. Il progetto è stato curato dallo Studio di Architettura Manuela Zecca e non vediamo l'ora di presentarvelo con sei immagini molto significative… scorrete in basso!