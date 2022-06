Una villa che sa essere all'avanguardia

In contrasto con la semplicità delle facciate bianche costituite da pannelli orizzontali, ben quattro pareti in pietra spuntano in direzione della strada come per definire i confini della proprietà. Proprio come una frontiera, come se alle loro spalle ci fosse una piccola fortezza, che a sua volta sembra stia sostenendo l’intera struttura.

Questo allineamento di pareti in pietra delimita il garage. Alle sue spalle ha inizio la vera e propria abitazione.