Come realizzare il parquet dei desideri

Soluzione sempre più diffusa nella pavimentazione degli spazi interni, il parquet è una scelta rilevante che può fortemente caratterizzare lo spazio domestico. Una volta diffuso esclusivamente nella zona a giorno, oggi può essere impiegato, debitamente trattato, anche in cucina, negli spazi di distribuzione e perfino in bagno. La presenza di un parquet continuo in tutta la casa contribuirà ad “allargare” lo spazio, attribuendogli caratteristiche di stile ben definite e consentendo di predisporre degli arredi armonizzati.

Concorrenziale dal punto di vista della spesa con altre soluzioni di pavimentazione (i modelli più comuni, secondo le essenze, hanno prezzi che variano da 20 a 50 euro al mq), se debitamente trattati e se usati con riguardo possono essere dopo anni riportati allo splendore originario attraverso una semplice operazione di levigatura. Le scelte in merito alle essenze di legno e alle tipologie di parquet sono molteplici e dipendono, oltre che dalle disponibilità di spesa, dallo spessore richiesto, dallo stile dell'abitazione e degli arredi, dalla durevolezza che si intende ottenere dal pavimento.

Esistono però anche numerose soluzioni alternative, che ci possono consentire di ottenere pavimentazioni molto simili a quelle in legno utilizzando però altri materiali. È il caso per esempio delle pavimentazioni in linoleum, in ceramica o in laminato effetto legno. Se dal punto di vista estetico tali soluzioni scontano qualcosa rispetto ai parquet in essenza, presentano di converso numerosi vantaggi in termini di costo, di flessibilità di installazione e in alcuni casi (specie per quanto riguarda le piastrelle) di resistenza e durata nel tempo.