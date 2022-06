La casa che ci fa sognare l'estate

Pronti a rivivere un po’ della calda e spensierata estate?

Non è nostra intenzione essere sadici, ma il progetto che stiamo per presentarvi gioco forza vi catapulterà in quell’atmosfera felice e rilassata propria dei mesi estivi.. in fondo vi fa piacere? Bene! Allora seguite questo libro delle idee, come al solito non ve ne pentirete!

Ci troviamo a Minorca, nelle isole Baleari, precisamente a Es Puntarró, nelle campagne di Alaior, e quella che stiamo per visitare è un’abitazione tradizionale che nel corso del tempo ha subito diverse aggiunte e molteplici ampliamenti, per un risultato finale caratterizzato da un affascinante gioco di volumi. Lo studio di architettura FG ARQUITECTES, in collaborazione con l’interior designer Amaya Navarro Rius, ha dunque ristrutturato la casa, con l’obiettivo di conservare la casa esistente rafforzandone i punti deboli strutturali e demolendo alcuni elementi di troppo.. curiosi? Vediamo il risultato di questo intervento!