73 m² Deliziosi Ristrutturati e Arredati con Gusto per 60.000€

Lo stile boheme – chic è una rivisitazione in chiave moderna dello stile bohémien, in cui confluiscono elementi della cultura boheme e di quella hippy. Il termine bohémien nasce nel secolo XIX e suole indicare gli artisti che conducevano una vita ai margini della società e anticonformista, gli artisti ribelli che si ponevano in sistematica opposizione ad ogni valore e costume del buon senso, in quanto ritenevano fosse l' unico modo per ritrovare una forma di libertà.

Nell'arredo boheme – chic, lo stile di vita bohémien si mixa a quello hippy, e si traduce in un'esplosione di colori, nell'utilizzo di materiali differenti, nella scelta di tessuti con stampe patchwork, nella mescolanza di stili, il tutto corredato da classe ed eleganza. L'arredo boheme – chic crea un ambiente pieno di vita e anticonformista, dove l'apparente disordine delle cose e il caos generato dal mix di stili, rispecchia la molteplicità dell'animo umano.

Nel presente libro delle idee vi mostreremo un appartamento in stile boheme – chic, arredato dall' interior design Cristina Velani.