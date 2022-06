Tutto quello che non ti aspetteresti da una casa sul fiume!

Visto che siamo nel periodo di Natale, vi portiamo a vedere una splendida casa di vacanze, perfetta sia per l'estate che per l'inverno! Questo è il bello del Portogallo, paesaggio mozza fiato e luoghi meravigliosi, dove potersi godere il riposo in ogni stagione! Se sognate una vacanza all'insegna del relax, imemrsi in un paesaggio idilliaco e lontano dal caos questo posto è per voi! Parliamo di Villa Douro Spa, a Quinta do Arnado, São Lourenço do Douro in Portogallo! Articolata in un gioco di volumi, questa casa in montagna offre un'ampia scelta, in termini di svaghi e divertimenti. Andiamo a scoprirla insieme attraverso le fotografie di Antonio Chaves!