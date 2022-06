Un attico a Londra in stile tutto italiano

Nel presente libro delle idee vi mostreremo uno splendido attico, situato a Londra, dove domina lo stile italiano , riconoscibile nei mobili e negli accessori firmati Manufactory. L'azienda, oggi leader nel settore dell'arredamento contemporaneo, era nata come una piccola bottega di falegnami carpentieri. Con il passare del tempo, le competenze e conoscenze degli artigiani, e la grande passione per il lavoro, hanno fatto si che la piccola bottega si affermasse a livello internazionale, diventando una realtà semi-industriale, specializzata nella lavorazione di arredi su progetto. L'attico che vi mostreremo è stato progettato con cura e rigore dai nostri esperti, in modo da valorizzare e esaltare un ambiente, già di per sé molto affascinante.