Prima e Dopo: 5 trasformazioni incredibili!

Il tempo è nostro amico per quanto riguarda molti aspetti della vita, cura e lenisce le ferite, fa dimenticare i problemi, ma a volte, a causa del suo inesorabile scorrere, può diventare un nemico crudele! Soprattutto per la nostra casa! Il passo del tempo, insieme alle trasformazioni climatiche, ai cambi di moda o semplicemente la mancanza di manutenzione possono far si che un'abitazione perda la sua bellezza originale, che il colore sparisca o che gli spazi cessino di essere funzionali. In questi casi la soluzione consiste nel chiamare un architetto, lui saprà cosa fare!

In genere, la facciata esterna ha la priorità quando si decide di ristrutturare casa, in quanto rappresenta una vetrina: è la prima cosa che gli ospiti vedono e ammirare una facciata pulita, tinteggiata e ordinata, è un ottimo biglietto da visita! In questo libro delle idee, homify ti presenta 5 facciate che hanno subito un'incredibile trasformazione, trovando nuova vita e vigore!