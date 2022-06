I segreti dell'interior design a casa tua in 6 semplici mosse!

Arredare uno spazio in qualche modo è un po' come vestirlo: non a caso le parole “abitare” e “abito” hanno la stessa radice. In tal senso occorrerà procedere nel nostro progetto informandoci adeguatamente sugli sili e le tendenze più in voga in un dato momento. I colori, le trame e i materiali sono soggetti a forti variazioni e armonizzarsi con le linee guida dominanti significa realizzare uno spazio contemporanei e più attento alle sensibilità in voga. Attenzione però, perché in tale atteggiamento occorre un grande equilibrio. È necessario infatti non eccedere nell'uso di stilemi ricorrenti, per non legare eccessivamente lo stile di uno spazio interno al periodo nel quale viene pensato e renderlo accogliente al di fuori del tempo.