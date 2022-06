Un appartamento che fa innamorare

La cucina, dal look fresco e moderno, è separata dal resto della zona giorno da un bancone, che funge da spazio di lavoro ed è perfetto per fare colazione o bere un bicchiere di vino mentre si cucina. Gli sgabelli in stile rustico danno un tocco romantico a questo spazio e in abbinamento con la finestra antica dai vetri piombati poi sono il massimo!