Come avere una zona giorno open space, luminosa e moderna!

Come accennato, la zona a giorno è sempre più concepita come uno spazio fluido e aperto, nel quale tendono a ridursi se non a eliminarsi completamente i limiti tra i vari ambienti. Le diverse funzionalità che tale luogo dinamico incorpora inducono però a uno studio diverso dei limiti, che dovaranno risultare il più dinamici e indefiniti possibile. Sarà possibile, in alcuni casi, ricorrere per esempio a pannelli mobili per separare all'occorrenza alcune parti della zona a giorno o per dividere quest'ultima dalla zona notte.

In altri casi si potrà ricorrere agli elementi d'arredo per stabilire confini dinamici, capaci di mantenere la prospettiva aperta e unitaria dello spazio ma di dotare diverse zone della zona a giorno di specifiche funzionalità. Nell'immagine è proposto l'interno di un'abitazione degli anni Venti a Milano nel quale gli architetti dello Studio Gritti Rollo hanno ricavato un'ampio spazio aperto, dinamico e luminoso da utilizzare come luogo di relax, di svago e di studio. Lo spazio è caratterizzato dal bianco dominante e da linee essenziali, con una scelta dei materiali che spaziano dal legno laccato alla pietra naturale alle trasparenze dei cristalli.