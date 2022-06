Vecchie scuderie per nuovi sogni

Il Prima&Dopo di oggi ci porta direttamente ne Regno Unito, per dare un'occhiata a una tipologia di casa molto amata dai componenti dell'upper class londinese. Il fortunato possessore di questa tenuta a Holland Park ha deciso di trasformare una vecchia scuderia in un'abitazione davvero invidiabile. Come vedrete nelle immagini che seguono, nessun dettaglio è stato lasciato al caso e il risultato finale, presenta una casa di cui essere davvero orgogliosi, in quanto è in grado di unire assieme confort, stile ed eleganza. Con l'aiuto dello studio Reis London, questa antica scuderia è stata completamente ristrutturata in modo da soddisfare uno stile di vita più consono alla modernità. Il risultato è una completa rivisitazione della spazialità: ampio soggiorno open space con sala da pranzo e cucina, una camera da letto in più e un ampio terrazzo da sfruttare durante le giornate calde.