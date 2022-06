​Qual è il miglior tipo di scaldabagno per la mia casa?

Come muoversi quando è il momento di sostituire lo scaldabagno? Di solito, i proprietari di casa si comprano subito un nuovo serbatoio quando è il momento di sostituire quello vecchio. Ma la politica degli ultimi tempi è quella di prediligere gli scaldabagni con serbatoio che hanno una maggiore energia e quindi l'acquisto di un nuovo scaldabagno potrebbe essere un po' più complicato di quanto credete e forse, in alcuni casi, un po' più costoso. Da tenere a mente però che i principi di efficientamento energetico consentono di risparmiare sulla bolletta nel corso del tempo quindi se in un primo momento la fuoriuscita di danaro sarà più consistente del previsto, poi la somma rientrerà nel lungo termine. Qui qualche consiglio se siete alle prese con la ristrutturazione del bagno.

Se sono già diversi anni che lo scaldabagno della vostra casa non viene sostituito scoprirete che sul mercato esistono diverse scelte rispetto a quando vi siete interessati per l'ultimo acquisto. Oggi, sul mercato, oltre agli scaldabagno con serbatoio convenzionale, esistono anche quelli senza serbatoio che consentono di godere subito dell'acqua calda nella vostra sala da bagno, senza dover aspettare troppo che quella fredda si riscaldi. Altre opzioni che avete a disposizione sono quelle che includono modelli ibridi, pompe di calore elettriche, scaldabagni solari e scaldabagno e scalda acqua a gas a condensazione. In questo libro ci occuperemo di illustrarvi alcuni di questi modelli in modo che possiate orientarvi meglio nei vostri acquisti.