Piccolo Appartamento Dal Design Funzionale per Ispirarti

Luminosità e chiarezza la fanno da padrona: sullo sfondo, una porta di legno ci porta in un piccolo ma accogliente disimpegno in cui un armadio, incastonato nella parete, incanta con il suo mix di bianco e legno. I mobili della cucina, quasi come una scacchiera rettangolare, giocano anch'essi tra pannelli chiari e color legno, mentre le piastrelle dietro il piano cottura sono di diversi modelli, come un collage di colori e forme. Il muro è grigio pallido, una sorta di base neutra, debole, ma in grado di creare armonia e delicatezza appositamente per far risaltare i colori chiari.

La zona pranzo è limitata al pavimento da listelli in legno di colori più chiari, quasi come un tappeto , coronato però da tavolo e sedie bianche di un design moderno, all' apparenza molto costoso, che rendono questi mobili un gradevole e semplice esempio di cucina minimalista