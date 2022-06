Un pratico e veloce ampliamento… tutto in legno!!

Noi di Homify amiamo gli ampliamenti, ma non siamo i soli! In effetti, fare una piccola estensione della casa è un modo semplice e veloce per aumentarne il valore. Alcune persone adorano comprare casette anche molto piccole, ma con un forte potenziale di espansione in modo da potersi allargare pian piano nel tempo o in base all’ aumentare del numeri di componenti nella famiglia.

Il tipo di ampliamento varia molto se ti tratta, ad esempio, di una ristrutturazione di un garage: dal legno al ferro, genericamente si tratta di parti aggiunte e separate dell'edificio originale. Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le tasche, per gli amanti dell'architettura moderna e per coloro che preferiscono mantenere un carattere autentico.

L’ampilamento che presentiamo oggi è una struttura in legno, contigua al retro di una casa di famiglia e presenta uno stile che è al tempo stesso contemporaneo e sobrio. Questo progetto è stato realizzato da Amiot Arnoux, architetti con sede a Roubaix. Eccovi allora, passo dopo passo, cosa bisogna fare per costruire un ampliamento di casa con struttura in legno.