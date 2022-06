Una Casa di Campagna Fuori dal Comune

Come ci si immagina una casa di campagna?

Il concetto di estiva fa venir in mente in mente una rustica capanna oppure il classico rudere col tetto di legno, piccole finestre con persiane anch’esse in legno, pareti in pietra o tegole , giusto ? Se è così, questo è il momento per voi di approcciarvi a una nuova, più moderna e audace definizione.

La casa che recensiamo oggi è una casa di campagna immersa nel verde, con vista mozzafiato di paesaggi idilliaci per divertirsi e rilassarsi nei momenti liberi. Quella proposta però a differenza della classica casa di campagna ha un suo stile più contemporaneo, un carattere più moderno. Non è per nulla la casa di campagna che tutti quanti abbiaqmo nel nostro immaginario.

In questo tour andremo in una villa moderna ultimo grido realizzata grazie alla cura dello studio brasiliano “Isabela Caraan Arquitetos e Associados” , che vi lascerà sbalorditi!