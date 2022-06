6 step per rendere il soggiorno più accogliente

Inutile dire che i tessuti più caldi e adatti in particolar modo alla stagione più fredda, sembrano proprio tagliati per il ruolo di conduttori di relax. In pole position troviamo quindi le varianti del morbidi velluto, tornato di tendenza anche nel pret à porter delle collezioni invernali e come intrigante elemento d'arredo. Dal più semplice e puro a quello di viscosa o a effetto moirè, è il pezzo forte su divani e poltrone, spianando la strada a complementi come coperte e cuscini, in cotone grosso e lana tricot. Anche le lavorazioni jacquard possono rivelarsi perfette per l'intento. Non dimentichiamo nemmeno pelle ed effetti crosta per i living più country e il sofisticato nabuk per i divani d'ispirazione retrò ma decisamente attualie e curati.