La lavatrice in bagno: 6 trucchi ingegnosi per nasconderla

Lo spazio è relativo. Senza scomodare Albert Einstein e la sua teoria della relatività, possiamo facilmente affermare che in casa spesso lo spazio è tutta una questione di prospettive: basta considerare quella che fa al caso nostro per riuscire a trovare la soluzione più adatta per noi! In bagno per esempio, se i metri quadrati a disposizione sono davvero pochi, potremmo sfruttare gli spazi verticali e costruire una piccolo angolo lavanderia sviluppato in verticale. Basterà realizzare una semplice struttura a scaffali, in acciaio o in legno (come vediamo in questa proposta) in cui posizionare, una sull'altra, la lavatrice e l'asciugatrice, piuttosto che una capiente cesta porta bucato. E poi nascondere tutto con una comoda tenda, come abbiamo visto nella foto precedente.