Tema della settimana: banconi da bar

Esisteva un uomo in un tempo non troppo lontano che in una delle sue canzoni recitava:

Ah che bell' 'o café

pure in carcere 'o sanno fà co' a ricetta ch'a Ciccirinella compagno di cella ci ha dato mammà

Quel grande uomo si chiamava Fabrizio De Andrè, cantautore genovese scomparso le 1999.

Il caffè è molto più di una semplice bevanda, il caffè è tradizione e cultura, il caffè è un modo per stare assieme o per darsi un appuntamento: dai, magari uno di questi giorni ci si va a prendere un caffè alla d'Azeglio, fanno anche delle brioches spaziali . Nonostante la diffusione della bevanda sia ormai mondiale, non in tutti i paesi esiste il rito di entrare in un bar, consumare al bancone e poi proseguire per la propria strada. Sembra quasi un'usanza tutta italiana, come lo è anche, la quantità di modi che si hanno di bere il caffè: alto, basso, macchiato, corretto ecc…

Argomento della settimana sono proprio i banconi dei bar, quei mobili lunghi che ospitano tazze e tazzine tutto il giorno e che determinano lo stile del locale. Bianchi, neri, classici o moderni, oggigiorno c'è solo l'imbarazzo della scelta, noi abbiamo voluto mostrarne alcuni esempi.