3 generazioni in 1 casa

Come collegamento dei due volumi, si è deciso di collocare la sala da pranzo al centro del progetto. Con l'accesso e la vista su entrambi i lati del patio, nord e sud, questa zona è costruita con materiali naturali e finiture semplici, elementi indispensabili per per preservare la bellezza degli spazi interni: pavement in mattonelle rosse argilla, cemento grezzo per il tetto, muro di pietra robusto e molto vetro per far entrare il massimo della luce.