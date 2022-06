Idee low cost e non per abitare in una casa straordinaria

Volete dare al vostro giardino un tocco davvero speciale? Ecco l'illuminazione da esterno perfetta! Queste strutture appaiono come sculture di sabbia dalle quali esce una luce misteriosa. Come silenziose sentinelle, l’originale collezione di luci per esterni realizzata attraverso affascinanti stratificazioni lapidee in Travertino, crea ambienti e atmosfere di grande impatto e suggestione. Una proposta Marmi Serafini.