80 mq Ristrutturati dall'Effetto WOW

In questa casa, a predominare è la semplicità, ma non a costo di stile. Piccoli ma fondamentali dettagli fanno la differenza, come il tappeto, che crea una zona confortevole e rompe il lato potenzialmente freddo di questo soggiorno. Ancora una volta, vediamo un ambiente giovane e accogliente in quello che era niente di più di un vecchio appartamento abbandonato.