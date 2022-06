5 stili per 5 idee in sala da pranzo

C'era una volta la sala da pranzo, in un tempo in cui dividere gli usi in casa era sinonimo d ricercatezza e di benestare. Come sappiamo, oggi le cose sono molto cambiate, ma il fatto di integrare la sala da pranzo in assetto open space al soggiorno o alla cucina non ci giustifica certo a trascurarne l'identità e lo stile.

Per ricordarvi della sua importanza, eccovi dunque 5 idee per progettare la vostra sala/area pranzo!