Come usare il legno compensato in modo originale e trendy

Chi è amante del bricolage e del fai da te, chi ha voglia di personalizzare la propria casa con oggetti semplici ma particolari, chi ha a disposizione vecchi mobili da rottamare può decidere di riciclarli per creare degli oggetti di arredo e delle decorazioni per la casa alternative ed estrose. Il compensato e il legno in generale offrono, da questo punto di vista, una vasta gamma di opportunità, essendo materiali naturali che si prestano bene alla lavorazione anche manuale. Il compensato è un materiale forte e resistente alle deformazioni, formato da vari strati di legno incollati insieme, che lo rendono ideale per varie tipologie di costruzioni. Non è un materiale costoso e per lavorarlo non bisogna essere degli esperti. Di seguito vengono riportati alcuni spunti utili e interessanti per poter creare degli accessori accattivanti e originali.