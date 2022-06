Una villa che ti avvolge!

Per il bagno colori scuri e toni eleganti. Tutto è ridotto all'essenziale, in una semplificazione estrema. Le piastrelle in gres marrone scuro, sono grandi e posate in modo da non far percepire le fughe. Il box doccia è spazioso e anche qui solo poche linee: la struttura è ridotta al minimo e, per il massimo della cura, lo spazio per i saponi è ricavato nella parete. Bello il cesto di vimini a terra, per gli asciugamani, un elemento casual e originale!