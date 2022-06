​Come Ricavare una Cabina Armadio nella Camera da Letto

La scelta dei materiali in una cabina armadio influisce anche direttamente sulla scelta dello stile. Lo spazio della cabina armadio molto spesso non è a vista dall'esterno ma non per questo risulterà meno importane la sua risoluzione estetica.

Tra le varie opzioni per i materiali sicuramente le più selezionate riguardano quella del legno e dei suoi derivati, con finitura naturale (magari ad armonizzarsi con le tonalità del parquet) oppure laccate. Non andranno però trascurate anche soluzioni in metallo o in vetro, per cabine armadio dall'immagine più rigorosa e minimale.