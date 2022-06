Come affrontare la sindrome del nido vuoto

Vostro figlio non vive più in casa, è vero, ma avrà pur sempre bisogno di un posto dove dormire quando verrà in visita. In particolare, se ha lasciato casa per andare a studiare altrove, ogni estate dovrà tornare al nido famigliare carico di bagagli e bisognoso di uno spazio suo dove poter stare. Proprio per questo motivo, il nuovo bellissimo ufficio o salotto in cui avrete trasformato la sua ex camera da letto, dovrà comunque avere uno spazio dove possa dormire vostro figlio quando torna a casa. La soluzione migliore è probabilmente quella di optare per un letto a scomparsa, come quello che, in foto, ci propone lo studio spagnolo OSB REFORMAS.