Un Mini Appartamento Che Ha Tutto!

I mobili utilizzati in tutta la casa sono semplici, di tonalità chiare e linee minimaliste. Lo scopo di queste scelte è che la luce affluisca liberamente in tutta la casa. Ed è proprio per questo che si è optato per mobili chiari talvolta trasparenti, proprio come in questa foto. Il divano bianco sembra quasi confondersi con la parete bianca sulla quale poggia, mentre ai piedi del divano, una combinazione di due tavolini in vetro posti uno accanto all’altro danno vita ad un interessante tavolino da caffè, discreto ma con molto carattere.