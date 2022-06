La casa che sembra un castello

E’ proprio in angoli come questo che l’anima del luogo risplende incantevole. L’atmosfera è romantica e rilassante, e questo grazie a molteplici fattori. Il pavimento in cotto, probabilmente originale, riscalda l’ambiente rendendolo accogliente, così come la parete curva di mattoncini che altro non è che il profilo della torre che irrompe dello spazio. Il soffitto a voltine rende l’ambiente più suggestivo, mentre una romantica poltroncina bianca e un tavolino in legno classico lo riempiono in maniera magistrale.