Miracoli dell'upcycling: un appartamento shabby in Sicilia

Il tocco di fascino in più è dato sicuramente dalle foto di Salvo Alibrio, giovane fotografo del posto che con i suoi scatti cattura a pieno l'autenticità della vita locale.

Terminiamo poi spendendo due parole sull'ultimo esempio di uprecycling nell'articolo: l’armadio scuro, in origine collocato all' ingresso ora è davvero splendido, tinteggiato di bianco e anticato a cera. Il tocco di originalità in più? I pomelli volutamente diversi, una bella idea da copiare anche nel nostro appartamento se siamo in cerca di soluzioni semplici e creative per rinnovarne il design con una spesa minima.