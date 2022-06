7 suggerimenti Vastu Shastra per arredare la camera da letto

Che cos'è la Vastu Shastra? Si tratta di una scienza indiana che, secondo alcuni, se seguita porta all'armonia, al successo, all'amore e alla pace nella vita di una persona. I credenti Vastu fanno sempre tutto nel modo shàstrico. Che si tratti di idee o del collocamento di complementi di arredo, ogni piccolo grande di dettaglio in casa è concepito seguendo i principi Vastu.

Sempre chi crede in questa scienza, ritiene che la vastu aiuta anche a costruire un rapporto migliore con il proprio partner. In questo libro, vi forniamo 7 suggerimenti tipici per decorare la vostra camera da letto che potete decidere di mettere in pratica per fare di questo ambiente uno spazio di pace, uno tra i migliori angoli di intimità all'interno della vostra casa.