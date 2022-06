La vasca da bagno su misura

La vasca da bagno non si può più considerare un semplice lavatoio dove lasciare i nostri bambini per un bagno accompagnato dall'immancabile paperella di gomma e il bagnoschiuma. È anche vero che negli ultimi dieci anni abbiamo assistito ad un netto declino delle vasche in quanto costruttori e proprietari, per risparmiare spazio, hanno scelto di effettuare una scelta a favore della sola doccia, alle volte più pratica e conveniente.

Ma noi di homify non ci perdiamo d'animo perché esistono vasche incredibili che ci faranno desiderare di restare in bagno tutto il giorno. Molte aziende hanno iniziato la progettazione di vasche da bagno come parte di un intero pacchetto comprensivo di tutti i sanitari, o, come pezzi scultorei in grado di fare arredamento a prescindere. Così oggi abbiamo effettuato una vasta selezione di vasche che vanno da un gusto classico alle meraviglie della modernità.