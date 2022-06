Una villa da star di Hollywood!

Ecco un altro spazio speciale della casa: la terrazza in cui poter pranzare e cenare in compagnia. Progettata in modo da poter essere sfruttata come terrazza autonoma o come prolungamento della sala da pranzo, in caso di serate speciali, ha tonalità classiche e uno stile senza tempo. La copertura permette di sfruttarla in ogni periodo dell'anno.