Come il tavolo ti cambia la sala da pranzo: 6 idee spettacolari

Optare per un tavolo a superficie in vetro o cristallo è un'ottima soluzione per un appartamento moderno e open space in cui a dominare anche in altre parti dell'ambiente è proprio il vetro o l'acciaio. Il minimalismo e l'eleganza che esso porta con sè, è una caratteristica a cui molti non sanno e non vogliono rinunciare. Diventa in questo caso fondamentale, assicurarsi del trattamento che il vetro presenta per garantire massima resistenza agli urti e alla temperatura. Il vetro temperato è infatti una variante idonea per soddisfare le esigenze di una sala da pranzo, facendo comunque sempre molta attenzione alla sua cura e manutenzione. Sono diverse anche le tipologie e le declinazioni del tavolo in vetro: trasparente o satinato, tendente ad un colore o completamente neutro, ma anche doppio e allungabile o singolo e sottile.