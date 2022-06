La casa rustica per una vita moderna

Dopo aver visto questo progetto l’unico nostro desiderio sarà quello di ritornare indietro nel tempo, precisamente al periodo estivo, quando le temperature erano più alte e il bel tempo ci ha permesso di goderci le giornate all'aria aperta fino a tarda notte. Desidereremo così trovarci in un posto di mare ma anche un po’ di campagna, dove nel tempo libero potremo raggiungere la spiaggia oppure restarcene comodamente in piscina.

Certo le basse temperature ci impediscono di sognare a lungo, eppure vi dimostreremo come vivere in questo clima rilassato sia possibile anche in inverno! Certo, il bagno in piscina non sarà possibile, ma al contempo si potrà godere della stessa atmosfera estiva e del romantico mare d’inverno. Dove? In una casa come questa!