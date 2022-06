Una casa come una piccola opera d'arte

Il bagno è in pieno stile scandinavo. Parquet chiaro per il pavimento e per la boiserie e bianco per il resto delle pareti. Nulla è lasciato al caso: la parete che affianca la vasca da bagno minimal ha un rivestimento continuo lucido, perfetto per sia per il contatto con l'acqua, che riflettere la luce dei faretti posti al di sopra. L'idea di utilizzare una scala a pioli in legno come porta asciugamani è semplicemente stupenda, un vero tocco di stile!