Una casa per chi ama viziarsi!

Questa casa non finisce di stupire, ma non soltanto per ciò che offrono gli interni, anche gli esterni sono molto ben studiati. Uscendo a godersi il giardino si può stare piacevolmente in compagnia di amici e familiari, in quello che è considerabile un vero soggiorno all'aperto, per il livello di cura. Bellissima la struttura che ospita l'ampio divano grigio, offrendo un comodo angolo di ombra.