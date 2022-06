Una cucina tutta nuova: tutto quello da sapere prima di iniziare

La cucina è per molti versi il cuore della casa: l'ambiente più caldo e domestico, dove tutti possono ritrovarsi e convivere. È anche l'ambiente più specializzato e nello stesso tempo più vario: quello nel quale si può cucinare ma anche consumare i pasti, lavare piatti e panni, conversare, leggere o giocare attorno a un tavolo e molto altro ancora. Per queste ragioni la cucina è anche l'ambiente più complesso da progettare ex novo o ristrutturare ed è sempre bene pianificarla con molta attenzione per ogni singola scelta.

Il lay out della cucina può variare molto: in linea di massima è sempre preferibile optare per soluzioni il più semplice possibile (in linea o “a L”), ma in molte circostanze la distribuzione dello spazio costringe a optare per sistemi distributivi più complessi. Anche lo stile può variare molto e in misura maggiore rispetto a tutti gli altri ambienti della casa. La cucina è infatti l'ambiente a maggiore complessità d'arredo: nel suo spazio convivono lavabo, elettrodomestici, forno e piano cottura, mobili contenitori a terra e pensili, molto spesso un tavolo con le sedie e per ognuno di questi elementi possiamo optare per una diversa scelta stilistica, avendo l'accortezza di ricercare un'armonia complessiva.

Il mercato oggi mette a disposizione degli utenti una vasta scelta di mobili, elettrodomestici e complementi, in tutte le varietà estetiche, dimensionali e di spesa. Non sarà difficile scegliere combinazione coordinate modulari, che semplicemente potranno essere adattate a ciascuno specifico spazio e magari personalizzate nei materiali, nei colori e nelle finiture. Perché la cucina sia davvero nostra dovremo però fare attenzione a non eccedere nel predisporre soluzioni già pronte, aggiungendo elementi eterogenei ma armonizzati con l'insieme.