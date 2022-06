Gli oggetti d'arredo che puoi trovare a casa dei tuoi genitori

Anche la cucina dei genitori è un regno di tesori da scoprire! Potreste scovare vecchi pentoloni in rame, da riutilizzare per cucinare i piatti della tradizione o da lasciare in bella mostra, come fossero sculture. Oppure potreste trovare antiche stoviglie, di quelle decorate; perfette per apparecchiare una tavola unica, con piatti e bicchieri tutti diversi tra loro, oppure per dare carattere a una parete. O, ancora, potreste trovare vere e proprie chicche, come questa bottiglia in vetro firmata Lavish Shoestring. Se ne trovate una simile, utilizzatela per il vostro amaro preferito: farete un figurone quando lo servirete ai vostri ospiti!