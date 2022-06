Come progettare un'area braciere-barbecue in terrazza?

Sono tante le combinazioni che si possono provare per ottenere la pavimentazione migliore per il nostro terrazzo.

X-Floor, l'innovativa soluzione della Newfloor Srl, consiste in un parquet rialzato da installare facilmente all'esterno, quindi ideale per una terrazza. Oltre ad avere un look molto elegante è di ottima qualità. Ma ha anche altre caratteristiche non meno importanti.

X-Floor è totalmente idrofugo, per questo è al riparo da ogni intemperia. E' resistente ai carichi pesanti e antisfondamento ed è anche sicuro in una zona barbecue in quanto totalmente ignifugo.