​Dove riporre pentole e padelle in cucina

Lo spazio in cucina può sembrare a volte non bastare mai. Utensili e stoviglie sembrano moltiplicarsi, così come pentole e padelle. E allo stesso tempo si moltiplicano le idee per ricavare spazi dove poter riporre e tenere in ordine tutto quello che serve in cucina.

Aggiornandosi o rileggendo i classici senza tempo della cucina, spazi nuovi e vecchi vengono proposti dal design, sempre alla ricerca di soluzioni capaci di rendere la cucina un ambiente confortevole e organizzato, razionale nello sfruttamento ottimale di tutti i volumi a disposizione.

In questo Libro delle Idee vedremo in particolare dove e come è possibile riporre pentole e padelle. Passando in rassegna scaffali e armadi, cassetti e isole, ma anche le rastrelliere che permettono non solo di tenere appese e in ordine pentole e padelle, ma anche, così facendo, di arredare e dare carattere all'ambiente.

Non ci resta che iniziare questa piccola esplorazione tra pentole e padelle.

Seguiteci.