6 mosse magiche per rendere la tua casa più accattivante!

In questo Libro delle Idee presenteremo delle soluzioni per rendere la casa più accattivante, emozionante e anche divertente. Vedremo come è possibile ravvivare e dare carattere agli ambienti, portando tonalità vivaci e brillanti, decorazioni uniche e dettagli originali e creativi.

L'uso di colori e toni vivaci è naturalmente fondamentale. Sia per le pareti che per i complementi d'arredo, il colore è il modo più semplice e immediato per stabilire un'atmosfera calda ed emozionante negli ambienti della casa. Colori usati per creare combinazioni e motivi divertenti.

Ma non solo. Vedremo infatti come anche la rivisitazione inusuale di un minibar, o l'uso di decorazioni originali per arricchire elementi usualmente anonimi e privi di slancio come i termosifoni, possano arricchire la casa di spunti interessanti e vivaci.

E ancora, se è possibile, perché non arricchire la casa con una piscina interna? O portare all'interno della casa un piccolo campo da golf perfetto per rilassarsi divertendosi tra le mura domestiche? Con piccoli e grandi tocchi come questi, la casa può acquistare nuovo colore e un aspetto più vivace e divertente.