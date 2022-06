​Come separare la cucina dal soggiorno senza controindicazioni!

In questo Libro delle Idee vedremo come è possibile separare la cucina dal soggiorno in maniera funzionale quanto creativa attraverso lo sfruttamento di soluzioni differenti e ricche di spunti e opportunità, capaci di arricchire entrambi gli ambienti.

Vedremo come sia possibile usare la penisola cucina e le pareti in cartongesso, la libreria aperta e le porte a vetro scorrevoli. Ma anche soluzioni inusuali come il camino e l'acquario, modi creativi e originali per separare la cucina dal soggiorno.