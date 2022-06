Creare l'ufficio in casa

La sedia per l'ufficio in casa non può che essere comoda e attenta a garantire il massimo comfort. Per queste ragioni, per il fatto che si dovrà passare tante ore seduti a lavorare, sarà bene assicurarsi di trovare una sedia che rispetti e aiuti a trovare una postura corretta.

Una sedia ergonomica può essere la scelta migliore per garantire le condizioni migliori per lavorare comodamente, sedendo in maniera corretta e sana per la schiena. Nell'immagine vediamo un esempio perfetto di sedia ergonomica.

La sedia -2 di Studio Ludovico aggiunge alle qualità ergonomiche anche un design originale e creativo. La sedia, infatti, si appoggia adattandosi direttamente sulla superficie della scrivania. Al legno della struttura si accompagna la seduta in tessuto, aggiungendo una nota di colore e comodità.