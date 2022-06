Come scegliere i mobili da cucina più adatti

Scegliere se organizzare la cucina con l'isola o senza non è solo una questione estetica, per quanto questa sia importante. Ci sono infatti da tenere in considerazione anche alcune questioni strutturali a cui sarà bene pensare con attenzione.

Infatti è necessario decidere in che modo attrezzare l'isola a seconda dell'organizzazione di impianti e tubature idriche e del gas. Scegliere un'isola attrezzata con il piano cottura a gas, per esempio, non comporterà degli interventi

eccessivi, in quanto il collegamento e l'allaccio delle tubature scomparirà sotto il pavimento. E si potrà in ogni caso optare per un piano cottura elettrico a induzione per minimizzare ulteriormente gli interventi.

Nel caso si voglia attrezzare l'isola con anche il lavabo, il discorso cambia leggermente, perché portare le tubature dell'acqua all'interno dell'isola comporta un intervento in muratura da pianificare con attenzione. Sarà bene in ogni caso valutare distanze e disposizione degli impianti prima di scegliere l'isola.