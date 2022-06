Come creare uno spazio per il Fai da te in casa

Il piano da lavoro è essenziale in ogni ogni laboratorio per il fai da te. Dovrà essere solido e stabile per permettere di affrontare i lavori più diversi in sicurezza e agevolmente. Se ne trovano di varie tipologie: in legno, come quello che vediamo, ideali per attività di falegnameria, in ferro per lavori di diversa natura, come la saldatura o la lavorazione dei metalli, o con un telaio metallico e il piano di lavoro in legno.

Il banco deve essere proporzionato allo spazio disponibile, perché che sia facilmente accessibile e lasci dello dello spazio libero perché si possa lavorare in posizione comoda e sicura. Anche l'altezza deve essere proporzionata, sia allo spazio complessivo che a voi che dovrete lavorarci.

Le superfici del piano da lavoro devono essere ampie e vanno tenute sempre in ordine e libere da tutti quegli oggetti che non siano gli utensili da utilizzare e i materiali con cui si sta lavorando, in modo tale da evitare incidenti.